الهند تجلى مزيدا من رعاياها من العاصمة اليمنية

تستعد الهند لإجلاء ما يصل إلى 500 من رعاياها من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين بعد أربع ليال من الضربات الجوية التى تقودها السعودية ضد قوات الحوثى المدعومة من إيران التى أرغم تقدمها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى على الفرار.

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الهندية إن طائرة إيرباص تابعة للشركة تسع 180 راكبا أقلعت صباح اليوم الاثنين من نيودلهى إلى العاصمة العمانية مسقط وفى انتظار السماح لها بالهبوط فى صنعاء.

وقال ديلباغ سينغ المستشار بالسفارة الهندية فى صنعاء الذى ينظم جهود الإجلاء "اسماء أكثر من 500 شخص فى القائمة المعدة من أجل الإجلاء... هم فى منازلهم ولكن يمكن أن يكونوا فى المطار فى غضون ساعة."

وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن الهند حصلت على إذن بالقيام برحلات من صنعاء لمدة ثلاث ساعات يوميا. وإذا سمح لطائرة شركة الخطوط الجوية الهندية بالتوجه إلى صنعاء يمكن أن تعود إلى نيودلهى مساء اليوم الاثنين.

وتتجه إلى ميناء عدن أيضا سفينة دورية تابعة للبحرية الهندية حيث يوجد عدد صغير من الهنود. وتشارك هذه السفينة أساسا فى عمليات مكافحة القرصنة.

وقال سيد أكبر الدين المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية إن سفينة الدورية تسع ما بين 150 و200 شخص. وستصل سفينة أكبر تسع 1500 شخص فى غضون خمسة أيام تقريبا.