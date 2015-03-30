محافظ السويس يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

استقبل اللواء العربى السروى محافظ السويس صباح اليوم، بالديوان العام اللواء أركان حرب السيد عبد الهادى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة.

وأشار اللواء العربى السروى محافظ السويس فى اللقاء إلى دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى الحفاظ على الأمن، مؤكداً ضرورة التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبين أجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أن الزيارة تأتى فى إطار المرور الدورى على المحافظات ولقاء المحافظين والقيادات التنفيذية وتفقد أحوال الدفاع الشعبى والمنشآت الحيوية والتنسيق المستمر بين الأجهزة المختلفة والمحافظة ومديرية الأمن.

حضر اللقاء المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمستشار العسكرى للمحافظة ومديرى المتابعة الميدانية والحماية المدنية والمرور.



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جانب من اللقاء



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محافظ السويس واللواء أركان حرب السيد عبد الهادى



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جانب من اللقاء بين قائد الدفاع الشعبى ومسئولى المحافظة