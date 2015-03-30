محافظ أسيوط يحيل 21 عاملا بـ3وحدات صحية للتحقيق لعدم انضباطهم فى العمل

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قرارا بإحالة 21 عاملا وممرضا وممرضة، بالإضافة إلى المسئولين بوحدات صحة الأسرة بقرية العتمانية والنواورة وعزبة الزهرى بمركز البدارى للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم وعدم انضباطهم فى العمل ووجود سلبيات بتلك الوحدات، وذلك بناء على تقرير لجنة المتابعة الميدانية، والتى تضم ممثلين للتموين والصحة والطب البيطرى والأمن الصناعى والبيئة.

يأتى هذا فى إطار حملات المتابعة والتفتيش، التى تشنها المحافظة لمتابعة سير العمل بالأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة وذلك بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لرفع كفاءة الجهاز الإدارى والاطمئنان على سلامة المنشآت ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل تلك المؤسسات.

كانت لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط قد قامت بالمرور على (وحدة صحة الأسرة بقرية العتمانية ووحدة صحة الأسرة بقرية النواورة ووحدة صحة الأسرة بقرية عزبة الزهرى) التابعين لمركز البدارى، وكشفت عن عدم تواجد بعض العاملين بالوحدات الصحية مقر عملهم وغير محرر لهم خط سير أو إذن كتابى وتركوا العمل دون سند قانونى بينهم ممرضين وممرضات، بالإضافة إلى وجود بعض السلبيات داخل تلك الوحدات وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم توافر مهمات الوقاية الشخصية وعدم توافر بعض الأطباء بتلك الوحدات.