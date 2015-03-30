ضبط موظف بالأوقاف بحوزته منشورات تسىء للجيش والشرطة بالفيوم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم موظف بالأوقاف بحوزته منشورات تسىء للجيش والشرطة، وتبين أنه مطلوب فى عدد من القضايا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بضبط محمد م ع 46 سنة موظف بالأوقاف بالفيوم، بحوزته منشورات مسيئة للجيش والشرطة، وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6939 لسنة 2013 إدارى قسم شرط الفيوم المتهم فيها باقتحام مبنى الديوان العام لمحافظة الفيوم، والقضية رقم 600 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة الفيوم المتهم فيها بالتظاهر وقطع الطريق. وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

على جانب آخر تمكنت حملات مرورية مكبرة بقيادة مدير أمن الفيوم، من ضبط 436 مخالفة مرورية متنوعة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بمراكز المحافظة.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، أمر بتشكيل حملات مرورية مكبرة بكافة مراكز المحافظة لضبط المخالفين، وتمكنت الحملات من ضبط 436 مخالفة مرورية، من بينها 188 مخالفة متنوعة و144 تصالح فورى و9 مخالفات قيادة سيارة بدون رخصة تسيير و13 بدون رخصة قيادة و12 قيادة دراجة نارية بدون رخصة تسيير 14 قيادة دراجة نارية بدون رخصة قيادة و9 درجات نارية بدون لوحات معدنية و9 حالات لسائقين يقودون السيارات تحت تأثير المخدر. كما تم رفع 86 حالة إشغال طريق وإزالة 16 حالة متنوعة.

وتم ضبط 6 من حاملى الأسلحة النارية بدون ترخيص ومتهم بحوزته كمية من الحبوب المخدرة بقصد الاتجار وآخر بحيازته كمية من البانجو بغرض التعاطى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

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