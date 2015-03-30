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تعطل الدراسة بمدرسة فى أسيوط بسبب تبادل إطلاق النيران بين عائلتين

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تعطل الدراسة بمدرسة فى أسيوط بسبب تبادل إطلاق النيران بين عائلتين تعطل الدراسة بمدرسة فى أسيوط بسبب تبادل إطلاق النيران بين عائلتين
تسبب تبادل إطلاق النيران بين عائلتين بمحيط مدرسة محمد طه زيدان بقرية عرب الشنابلة، التابعة لمركز أبنوب فى أسيوط، إلى تعطل الدراسة بها اليوم الاثنين.

كان عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تلقى إخطارًا من محمد عبد المعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية، يفيد بوصول بلاغ من مدير مدرسة محمد طه زيدان الابتدائية بقرية عرب الشنابلة التابعة لإدارة أبنوب التعليمية، بوقوع تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين بالقرية، مما قد يتسبب فى تهديد حياة التلاميذ للخطر، وحضور أولياء الأمور، وإبداء رغبتهم فى عدم إكمال اليوم الدراسى، خوفا على حياة أبنائهم.

على الفور أمر وكيل الوزارة بإنزال الطلاب إلى الدور الأول بالمدرسة، وتم استدعاء الأمن لحماية الطلاب أثناء خروجهم وأولياء أمورهم من المدرسة، للحفاظ عليهم وخروجهم بطريقة آمنة منعا للتدافع.

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