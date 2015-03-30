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ميناء شرم الشيخ يستعد لاستقبال السفينة السياحية "عايدة ديفا"

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ميناء شرم الشيخ يستعد لاستقبال السفينة السياحية "عايدة ديفا" ميناء شرم الشيخ يستعد لاستقبال السفينة السياحية "عايدة ديفا"
قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه فى إطار ما تشهده موانئ البحر الأحمر من زيادة فى نشاط الحركة السياحية بموانئها تستعد ميناء شرم الشيخ، اليوم الاثنين، لاستقبال السفينة السياحية عايدة ديفا وعلى متنها 2040 سائحا من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال السفينة السياحية وسط أجواء احتفالية، ويتم تيسير جميع الخدمات وسرعة التراكى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء.

وعلى جانب آخر يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول للسفينة "نيوتاليس" وعلى متنها 111 سائحا.

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مصر 365