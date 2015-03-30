من الأجمل في حفل Nickelodeon's Kids Choice Awards؟

أقيم ليلة البارحة حفل قناة Nickelodeon لاختيار الأطفال بحضور العديد من الممثلات في هوليوود، وشاهدنا العديد من الإطلالات الجميلة التي جمعت بين البساطة والأناقة بأسلوب جميل، وقد اخترنا لك 5 إطلالات جميلة من الحفل لتختاري منها الأجمل.

ظهرت Iggy Azalea بلوك أنثوي، حيث ارتدت تنورة عملاقة مع كروب توب لتحصل على لوك بسيط وأنيق، كما ظهر الكروب توب من جديد في عدة إطلالات أخرى، منها: إطلالة Kaley Cuoco بلوك جميل باللون الأسود، و Kira Kosarin بتنورة ملونة وتوب أسود بسيط.

وقد اختارت بعض النجمات اللون الأبيض لإطلالاتهن في هذا الحفل، ومنهن: ملكة جمال العالم السابقة Olivia Culpo، وSarah Hyland التي ظهرت بلوك عصري وبسيط باللون الأبيض الذي طغى على كامل إطلالتها.

ما هي الإطلالة الأجمل من بين هذه الإطلالات برأيك؟