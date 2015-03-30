إختياراتنا لأجمل وأغرب القبعات من كأس العالم في دبي

في كل عام تتسابق سيدات كأس العالم لسباقات الخيول في دبي لاختيار أجمل القبعات وأكثرها لفتاً للنظر، ومع إقامة هذا الحدث مؤخراً بحضور أشهر نجمات الخليج العربي قررنا أن نخصص هذه المساحة لنعرض عليك أجمل وأغرب القبعات التي ظهرت على الساحة.

لجأت بعض الحاضرات لخيارات ملفتة وتصاميم غريبة، فمنهن من نجحت في الاختيار ولفتت الأنظار بطريقة جذابة بخيارات كلاسيكية ناعمة وأنيقة، ومنهن من وقعت في فخ المبالغة فبدت إطلالتها ملفتة على نحو غير محبب كالسيدة التي اختارت أن ترتدي حلويات الماكرون، وأخرى اختارت نماذجاً لثمار الفاكهة لتزين بها قبعتها فأعطتها طابعاً تنكرياً غريباً.

حضرت هذا الحدث العديد من النجمات والشهيرات في العالم العربي، ومنهن: نانسي عجرم التي بدت أنيقة بفستان أزرق ناعم وقبعة سوداء بسيطة، والفاشنيستا عنود بدر التي اختارت لوكاً كلاسيكياً بالدانتيل الأسود مع قبعة أنيقة، بالإضافة إلى أمل العوضي وشهد الياسين وشيلاء سبت اللواتي اخترن إطلالات مسالمة لحضور كأس العالم في دبي هذا العام، أما المغنية دومنيك حوراني فيمكن أن نقول أنها الفائزة بلقب أسوأ إطلالة بين الحضور، إذ بدت كأنها تحضر احتفالاً للهالوين وليس حفلاً يعج بالأناقة والرقي.

كما خطفت ماري بيهان المركز الأول ضمن فئة "أفضل زيّ للسيدات" من جوائز جاغوار ستايل ستيكس، وانتزعت مفاتيح سيارة F-TYPE Coupé جديدة لمدة عام بعد منافسة قوية مع كافة المتسابقات، فهل كانت تستحق الفوز بهذا اللقب؟

شاهدي معنا أجمل وأغرب القبعات من كأس العالم في دبي هذا العام، وشاركينا برأيك.