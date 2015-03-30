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تخفيف عقوبة المتهمين بقتل “كلب الأهرام” من 3 سنوات إلى الحبس ما بين شهر و3 أشهر

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تخفيف عقوبة المتهمين بقتل “كلب الأهرام” من 3 سنوات إلى الحبس ما بين شهر و3 أشهر تخفيف عقوبة المتهمين بقتل “كلب الأهرام” من 3 سنوات إلى الحبس ما بين شهر و3 أشهر

الكلب ماكس

قضت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة أول، اليوم الإثنين، بتخفيف الحكم الصادر ضد ثلاثة متهمين حضوريًا، إثر إدانتهم بتعذيب وقتل كلب في الواقعة المعروفة بـ”كلب شارع الأهرام”، إلى الحبس لمدة 3 أشهر للمتهمين الأول والثالث، وحبس شهر للثانى، ورفض جميع الدعاوى المدنية.

كانت المحكمة قضت في 11 مارس الجاري بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ولكن طعن ثلاثة متهمين محبوسين على الحكم، ولازال الرابع هاربًا.

ونسبت التحقيقات للمتهمين الثلاثة المحبوسين تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقه تثير الذعر في الشارع، وحيازة سلاح أبيض واستعراض قوة، ولصاحب الكلب الهارب تهمة الاشتراك في القتل.

واعترف المتهمون في التحقيقات بارتكابهم الواقعة، وقالوا: إن “الكلب المجني عليه كان يستخدمه صاحبه في وقائع سرقة بالإكراه، ومن بينها واقعة سرقة أحد المتهمين وهو صاحب محل منتجات ورقية، وعند استغاثة صاحب المحل بالجيران عقره الكلب وسبب له عاهة مستديمة”.

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