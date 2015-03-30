ضبط 14 مليون لتر بنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء فى حملات أمنية بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، والتى استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة، والتى تمت بالاشتراك مع كل إدارات التموين بمديريات الأمن، عن ضبط 494 قضية، شملت 48 قضية مواد بترولية بإجمالى 14.837.834 مليون لتر سولار وبنزين، و118 قضية أسطوانات بوتاجاز بإجمالى 3079 أسطوانة.

كما تم ضبط 6 قضايا دقيق مدعم بإجمالى 2.750 طن و81 مخالفة مخابز بإجمالى 200 كيلو و4 قضايا سلع تموينية "بيع بأزيد من السعر" و20 غش غذائى بعدد 31.360 طن "سكر، ملح، عصائر، أرز" 22615 عبوة "عصائر، تونة، مكسرات" و5 غش غير غذائى بعدد 2.150 طن و3440 لترا و695 عبوة "عطور، مستحضرات تجميل" و1200 قطعة "حجر زجاجى غيار سيارات" و176 قضية محلات عامة وشهادة صحية وتراخيص و3 قضايا أعلاف وأسمدة غير صالحة للاستخدام بإجمالى 4.600 طن.