حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالبساتين

أمرت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز بحبس سمكرى وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها إلى تجار الخردة فى البساتين.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة البساتين تفيد بتكوين كل من "أ.م" سمكرى سيارات، "و.س" تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بقصد تقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها وبحوزتهما سيارة، بيجو مسروقة، وسلاح نارى فرد خرطوش عيار 12م و4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما بالواقعة اعترفوا بارتكابهما لها، بإرشادهما ضبط أجزاء السيارة والأدوات المستخدمة فى الوقائع.