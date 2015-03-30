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تجديد حبس صاحب مخبز اختلس 244 ألف جنيه من البطاقات بالدرب الأحمر

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تجديد حبس صاحب مخبز اختلس 244 ألف جنيه من البطاقات بالدرب الأحمر تجديد حبس صاحب مخبز اختلس 244 ألف جنيه من البطاقات بالدرب الأحمر
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة صباح اليوم الاثنين، تجديد حبس صاحب مخبز، لاتهامه باختلاس 244 ألف جنيه من بطاقات الذكية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت وردت معلومات لوحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية، تفيد بقيام "م.ح" صاحب مخبز عيش بلدى بمنطقة الدرب الأحمر، باختلاس أموال عن طريق دفع الكروت الذكية التى يستخدمها المواطنون، وعلى الفور تم وضع خطة عمل للتحريات، التى أكدت صحة الواقعة، وتبين اختلاس المتهم 244 ألف جنيه .

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبمواجهته أنكر تماما معرفته باختلاس تلك الأموال، فقررت نيابة الدرب الأحمر حبسه على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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