تأجيل دعوى اتهام المخرج جمال عبدالحميد بتقاضى أموال دون وجه حق لـ28يونيو

قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة تأجيل الدعوى المقامة من شركة للإنتاج الفنى، يمثلها الفنان محمد سعد، ضد المخرج جمال عبد الحميد، والتى تطالبه برد ما تقاضاه بدون وجه حق، والتعويض عن الأضرار التى سببها، إلى جلسة 28 يونيو المقبل، لحين ورود التقرير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الاتفاق الذى كان بين الطرفين فى ديسمبر 2011، على تأليف محمد جمال عبد الحميد وشهرته "جمال عبد الحميد"، بالإضافة إلى إخراج مسلسل "الأبعدية - شمس الأنصارى"، وتم التعاقد فيما بينهما على مبلغ مليون جنيه، ولكن خلال فترة معينة، مع التزام المدعى عليه بألا يقل عمله عن 25 دقيقة يوميا، وهذا ثابت بالفقرة الخامسة بالبند السابع من العقد المبرم بينهما.

وأوضحت الدعوى أن المدعى عليه لم يلتزم بما هو متفق عليه من فترة التصوير والمدة المحددة، وكان متعمدا فى ذلك، فكانت مدة التصوير لا تزيد على 10 دقائق، مما أدى هذا إلى تكبد الشركة المنتجة إلى خسائر طائلة فى إنتاج المسلسل.

وأشار المدعى فى صحيفة دعواه إلى أن حجم الخسائر المادية بلغت 4 ملايين جنيه، نتيجة عدم تصوير مشاهد وأجزاء كبيرة من المسلسل الموجودة فى السيناريو، مما أثر هذا على الشكل الدرامى للمسلسل، بالإضافة إلى حذف مشاهد كثيرة منه لضيق الوقت، وعدم التزام المدعى عليه بالتعاقد.