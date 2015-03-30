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ضبط 27 ألف لتر من زيوت محركات السيارات الملوثة للبيئة قبل بيعها بالإسكندرية

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ضبط 27 ألف لتر من زيوت محركات السيارات الملوثة للبيئة قبل بيعها بالإسكندرية ضبط 27 ألف لتر من زيوت محركات السيارات الملوثة للبيئة قبل بيعها بالإسكندرية
تمكن ضباط مباحث بالإسكندرية، من ضبط صاحب مخزن يدار بدون ترخيص لقيامه بتجميع مرتجعات زيوت محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة وإعادة بيعها مرة أخرى لأصحاب مصانع الطوب.

وكانت قد وردت معلومات إلى رجال مباحث التموين عن قيام صاحب مخزن بمنطقة أول العامرية غرب المدينة بتجميع مرتجعات زيوت محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة وإعادة بيعها مرة أخرى لأصحاب مصانع الطوب لاستخدامها كوقود بديلا للمازوت مما يسبب أضرارا بيئية.

وبعد تقنين الإجراءات تم تفتيش المخزن وضبط بداخله 27 ألف لتر من مرتجعات زيوت السيارات المحظور حيازتها وبيعها، تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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