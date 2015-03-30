ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تقودها سيدة بالإسكندرية

تمكنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط شبكة آداب تقودها سيدة لأعمال الدعارة.

ووردت معلومات للمقدم عادل سلام وكيل مباحث قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "رحاب ع م" بإدارة الشقة سكنها الكائنة بعقار بمنطقة أبو يوسف – دائرة قسم الدخيله لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف الشقة وتمكن الرائد تامر زغلول، وضبط بداخلها كل من "رحاب ع م" 33 سنة بدون عمل. السابق اتهامها فى 3 قضايا آداب عامة، ومحكوم عليها فى القضية جنح ثان المنتزه "تحريض على الفسق" غيابياً بالحبس لمدة شهر، و"أسماء ع م" 21 سنة بدون عمل مقيمة أبو كبير محافظة الشرقية، و"نجوى م ا" 22 سنة بدون عمل مقيمة أبو كبير – محافظة الشرقية، و"عرفات ح م" 37 سنة عامل مقيم دائرة أول العامرية السابق اتهامه فى القضيه جنح قسم مطروح بأمن مطروح، سرقة متنوعة.

وضبط داخل الشقة مبلغ 660 جنيهاً و4 هواتف محمولة وزجاجة خمر، وتحرر المحضر جنح الدخيلة وجار العرض على النيابة.