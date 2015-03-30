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بدء جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"مذبحة كرداسة"

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بدء جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"مذبحة كرداسة" بدء جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"مذبحة كرداسة"
بدأت منذ قليل، اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، واتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة.

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مصر 365