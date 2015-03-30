بالصور.. أميتاب باتشان في القاهرة بعد غياب ٢٠ عامًا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان، في زيارة للقاهرة في إطار خطة تنشيط السياحة تحت عنوان “الهند علي ضفاف النيل” وهي الزيارة الأولي للفنان العالمي منذ ٢٠ عامًا، حيث كانت آخر زيارة له منتصف التسعينات.

وأعدت سلطات مطار القاهرة حفلا خاصا لاستقبال النجم العالمي ضيف الشرف لهذا العام الذي لديه جمهور كبير في مصر حيث وصل علي طائرة خاصة الى مطار القاهرة وتم استقباله بصالة الخدمة المميزة وكان في استقباله بالمطار السفير الهندي بالقاهرة وعدد من العاملين بالسفارة الهندية ووفد من الممثلين ، يحل ضيفا على مهرجان الهند على ضفاف النيل ، ووجه النجم العالمي كل الشكر والتقدير للعاملين بالمطار ومستقبليه علي حفاوة الاستقبال وأكد انه يعلم ان له جمهور كبير في مصر.

وقالت مصادر بالمطار إن باتشان يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم خاصة بالقاهرة، ويعقد باتشان مؤتمراً صحفيًا، صباح بعد غد الأربعاء، في فندق ماريوت الزمالك، ويتوجه بعدها إلى دار الأوبرا المصرية لافتتاح مهرجان أفلامه، ومن ثم تقام له احتفالية في مسرح الصوت والضوء بالهرم بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

يذكر أن فرقة بوليود الهندية قد وصلت القاهرة قبل ساعات من وصول النجم العالمي لتقدم عروضها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، في الفترة من 29 مارس حتى 17 إبريل القادم ، ونظم لها المسئولون بمطار القاهرة حفل استقبال بمبني الركاب رقم “٣”.