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محكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار تنفيذ حكم حظر حركة “6 إبريل”

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محكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار تنفيذ حكم حظر حركة “6 إبريل” محكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار تنفيذ حكم حظر حركة “6 إبريل”

حركة 6 إبريل

قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين برئاسة النستشار تامر رياض بقبول الاستشكال المقدم من المحامى أشرف فرحات ضد الدولة باستمرار حظر أنشطة حركة 6 إبريل، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وكانت الأمور المستعجلة قد قضت العام الماضى بحظر أنشطة الحركة.

أقام الاستشكال المحامى اشرف فرحات، وطالب بإلزام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بذكر كلمة “محظوره” امام اى شيء يتعلق بحركة 6 أبريل، كما طالب بالتحفظ على اموال قيادات الحركه. وكانت محكمه الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، قضت بحظر أنشطه حركة 6 إبريل داخل جمهورية العربيه، وأى منشآت منبثقة منها أو منظمه أو حركه تنتمى اليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك فى القضيه رقم 648 لسنه 2014.

 

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