الدولى للتنمية الزراعية يوافق على تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بقرى الأقصر

أعلن المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر عن موافقة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية علي تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بخمس قري بمركز إسنا جنوب المحافظة .

وأضاف عبدالراضي أن المشروع يتضمن إدخال ترعة “أم عدس” بفروعها لتخدم مساحة 3 آلاف و700 فدان بخمس قرى هى :” النجوع قبلى والنجوع بحرى وأصفون وطفنيس والكيمان”.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن هذا المشروع منفذ من خلال وزارة الرزاعة ممثلة في الجهاز التنفيذى لمشروع تطوير الرى الحقلى بالتنسيق مع وزارتي الرى والموارد المائية والكهرباء ويهدف إلى ترشيد استخدامات المياه والإدارة الجيدة لها، وزيادة دخول صغار الزراع والتنمية الريفية الشاملة بالمنطقة.