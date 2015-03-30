أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الدولى للتنمية الزراعية يوافق على تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بقرى الأقصر

Google+ Print
الدولى للتنمية الزراعية يوافق على تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بقرى الأقصر الدولى للتنمية الزراعية يوافق على تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بقرى الأقصر

الرى الحقلى

أعلن المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر عن موافقة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية علي تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بخمس قري بمركز إسنا جنوب المحافظة .

وأضاف عبدالراضي أن المشروع يتضمن إدخال ترعة “أم عدس” بفروعها لتخدم مساحة 3 آلاف و700 فدان بخمس قرى هى  :” النجوع قبلى والنجوع بحرى وأصفون وطفنيس والكيمان”.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن هذا المشروع منفذ من خلال وزارة الرزاعة ممثلة في الجهاز التنفيذى لمشروع تطوير الرى الحقلى بالتنسيق مع وزارتي الرى والموارد المائية والكهرباء ويهدف إلى ترشيد استخدامات المياه والإدارة الجيدة لها، وزيادة دخول صغار الزراع والتنمية الريفية الشاملة بالمنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا