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تعرف على أشهر مسببات حساسية الربيع وطرق تجنبها

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تعرف على أشهر مسببات حساسية الربيع وطرق تجنبها تعرف على أشهر مسببات حساسية الربيع وطرق تجنبها
مع اقتراب فصل الربيع، يتعرض البعض للإصابة بحساسية الربيع والتى تؤثر على أعضاء الجسم والصحة بشكل عام.

الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الصدر


>وحول هذا السياق يقول الدكتور عاصم فؤاد العيسوى أستاذ مساعد أمراض الصدر كلية الطب جامعة المنوفية أنه مع اقتراب فصل الربيع يتعرض البعض للإصابة بحساسية الصدر أو الأنف أو العين، نتيجة لتغييرات الجو، وحبوب اللقاح وهى أشهر الأسباب التى تؤدى للإصابة بحساسية الربيع.

أعراض الإصابة بحساسية الربيع:


>يتابع د.عاصم أن من أعراض الإصابة بحساسية الربيع، سيلان الأنف والعطس المستمر ودموع مستمرة بالعين وكحة شديدة وحكة شديدة وضعف فى التنفس وإحمرار فى الجلد، وفى حال تكرار هذه الأعراض فى نفس العام ونفس التوقيت يجب استشارة الطبيب وتوخى الحذر.

ويشير أستاذ الصدر إلى أنه للوقاية من الإصابة بحساسية الربيع، يجب تعاطى العلاج ، كبخاخة تحتوى على كورتيزون، قبل بدء عيد شم النسيم بإسبوعين وبعد تغيير الفصول ب3 أسابيع، للوقاية من الإصابة بالحساسية، محذرا من الخروج فى أماكن بها زهور لتجنب الإصابة بالحساسية بجميع أنواعها.

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