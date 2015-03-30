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إصلاح عطل خطي الصرف الصحي والمياه بمدينتي أسيوط ومنفلوط

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إصلاح عطل خطي الصرف الصحي والمياه بمدينتي أسيوط ومنفلوط إصلاح عطل خطي الصرف الصحي والمياه بمدينتي أسيوط ومنفلوط

إصلاح عطل خط الصرف الصحى والمياه بمدينة أسيوط ومنفلوط

نجحت جهود محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في احتواء مشكلة انفجار ماسورة المياه الرئيسية بمنطقة حى السلام بمدينة منفلوط والذى نتج عن اصطدامها بسيارة نقل أثناء عبورها الطريق ،مما تسبب فى انقطاع المياه عن المنطقة وتراكمها فى الشارع الرئيسى.

وقال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط إنه بمجرد وصول إخطار بانفجار خط المياه بمنفلوط تحركت فرق طوارىء الشركة وشركة “المقاولون العرب” من مهندسين وفنيين للموقع واستمر إصلاح الماسورة الرئيسية للمياه حتى وقت متأخر من الليل، وتم توصيل المياه النقية للمواطنين فى المنازل ،وتم التواصل مع المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذى أرسل على الفور سيارات الكسح لسحب المياه من الشوارع والتى تسببت فى تعطيل الحركة بالمنطقة .

وأشار رئيس شركة المياه إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من إصلاح خط الصرف الصحى الرئيسى لمحطة البركة الذى انفجر فى نفس التوقيت بالأمس ،مما تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسيوط لمدة 6 ساعات ونجحت الشركة فى احتواء وحل المشكلة وإصلاح الخط.

وأضاف جمال عباس سكرتير عام المحافظة أن محافظ أسيوط أصدر تعليماته فورًا بعد انقطاع المياه فى مدينة أسيوط ومنفلوط بتحرك سيارات المحافظة لتوصيل المياه النقية لكافة أرجاء المنطقتين على المواطنين لتدبير احتياجاتهم .

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