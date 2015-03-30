بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ: نملك 100 أثر ولا نجيد تسويقها سياحيا

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه دعا المثقفين والفنانين والأدباء والإعلاميين بزيارة مدينة فوه فى يوم 13 إبريل القادم الموافق "شم النسيم" لرحلة نيلية بشواطئ مدينة فوه على نفقة المحافظة وزيارة المساجد التاريخية والمعالم الأثرية والصناعات الحرفية لمدينة فوه، كما سيشارك عدد كبير من القنوات الفضائية لتغطية هذا الحدث الجلل.

جاء ذلك خلال جولة تفقديه للمحافظ بمدينة فوه التقى أثناءها عددا من أهالى وشباب مركز ومدينة فوه، استمع خلالها لعدد من مطالب وشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها .

وأضاف المحافظ أن الهدف من ذلك تنشيط السياحة، مشيراً إلى أن الدول الأجنبية عندما يكون هناك أثر من القرن ال17 يتوجه الآلاف ليحسسوا عليه ونحن لدينا 100ألأثر ولا نجيد تسويقها.

حضر اللقاء رئيس مركز ومدينة فوه وصفوت سليمان رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وأهالى فوه .

وشارك كفرالشيخ، العمال فى مصانع الكليم والجبلان بفوه، بغزله قطعة من الجبلان تشجيعاُ لعودة تلك الصناعة لمدينة فوه التى كادت أن تندثر، مبديًا إعجابه الشديد بهذه المشغولات اليدوية التى تجمع ألوانا وأشكالا متميزة وعديدة، كما قام بشراء بعض هذه المشغولات لتشجيع الشباب القائمين على هذه الصناعات، كما استعرض عددا من هذه المنتجات.

وتفقد المحافظ بعض الشوارع بمدينة فوه للاطلاع على مستوى الخدمات والنظافة والتجميل بفوه، مؤكدا دعم هذه الصناعة الحرفية الهامة التى تتميز بها، مشيراً إلى أنه سيقدم كل ما يستطيع تقديمه لتعود هذه الصناعة لسابق عهدها.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ شارك فى حملة المكنسة لتنظيف شوارع المحافظة تشجيعا للشباب وعمال النظافة وكذلك شارك فى سباق الدرجات خلال الأيام القليلة الماضية.



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