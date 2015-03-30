أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

منفذ السلوم يستقبل 212 مصريا قادماً من ليبيا خلال 24 ساعة

Google+ Print
منفذ السلوم يستقبل 212 مصريا قادماً من ليبيا خلال 24 ساعة منفذ السلوم يستقبل 212 مصريا قادماً من ليبيا خلال 24 ساعة
استقبل منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 212 مصريا عائدين من ليبيا، منهم 156 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و56 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية، إلى 34 ألفا و313 مصريا حتى صباح اليوم الاثنين، وذلك منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك .

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت استمرار تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، حيث وصل 212 مصريا، بينهم 56 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365