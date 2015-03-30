منفذ السلوم يستقبل 212 مصريا قادماً من ليبيا خلال 24 ساعة

استقبل منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 212 مصريا عائدين من ليبيا، منهم 156 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و56 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية، إلى 34 ألفا و313 مصريا حتى صباح اليوم الاثنين، وذلك منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك .

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت استمرار تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، حيث وصل 212 مصريا، بينهم 56 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.