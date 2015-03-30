بالصّور ..سلاف فواخرجي متشرّدة في حدائق دمشق

انتهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي من تصوير مشاهدها في مسلسل "بانتظار الياسمين"، تأليف أسامة كوكش وإخراج سمير حسين.

وتلعب فواخرجي بالعمل دور "لمى" وهي سيّدة تفقد زوجها في خضم الحرب التي تعيشها سوريا، وتفقد مسكنها وتتشرّد، لتضطر للعيش في الحديقة مع أبنائها محاولةً حمايتهم وحماية نفسها كامرأة وحيدة من الاستغلال ومن تجار الحرب بكافة أشكالهم.

يشار إلى أنّ فواخرجي شاركت خلال موسم دراما 2015 بثلاثة أعمال، حيث ستطل بشخصية "بسيمة" في مسلسل "حرائر" للمخرج باسل الخطيب، و"لمى" في مسلسل "بانتظار الياسمين"، و"شهيرة " في "حارة المشرقة" للمخرج ناجي طعمي، شخصيّاتٌ تنتمي كلٌ منها إلى مزاجٍ مختلف، وبيئة مختلفة، الأولى تعيش في مطلع القرن العشرين، أما الشخصيتان الثانية والثالثة، فهما معاصرتان، تعيشان على مشارف الأزمة السوريّة، وخلالها، لكنهمّا متباينتين تماماً، في ظروفهما، وسلوكهما، وردود أفعالهما.

سينمائياً، تستعد النجمة السورية لعرض أولى تجاربها السينمائية كمخرجة في فيلم "رسائل الكرز"، تأليف نضال قوشحة في شهر نيسان/ أبريل، وتواصل تحضيراتها بعناية لإطلاق تصوير فيلم "مدد" من إخراجها، عن نص للكاتب الصحفي سامر إسماعيل.

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