بالصور: شبيهة كيم كردشيان السعودية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت الشابة السعودية ليالي ضجة كبيرة وواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها بالنجمة العالمية Kim Kardashian.

ليالي التي تعمل في مجال التجميل وعرض الأزياء تشبه Kardashian إلى حد كبير في الشكل الخارجي؛ من ناحية الشعر و البشرة السمراء والعيون وطريقة الماكياج.

كما تحاول ليالي تقليد أسلوب Kim في انتقاء الملابس، وخصوصاً الفساتين والتنانير الضيقة التي ترتديها النجمة غالباً.

وبسبب هذا الشبه الكبير بينهما، تمتلك ليالي قاعدة جماهيرية على تويتر وفايسبوك وإنستجرام، ولديها أكثر من 15 ألف متابع على حسابها، ولا تبخل على متتبّعيها بمشاركتهم صوراً من حياتها اليومية وأسلوب عيشها، بالإضافة إلى نصائحها القيّمة في الجمال والماكياج.

شبيهات النجمات، نجمات ايضاً!

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