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الحوثيون يلجأون لـ “تويتر” لجمع الأموال.. والتبرعات تنتهي بنصب واحتيال

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الحوثيون يلجأون لـ “تويتر” لجمع الأموال.. والتبرعات تنتهي بنصب واحتيال الحوثيون يلجأون لـ “تويتر” لجمع الأموال.. والتبرعات تنتهي بنصب واحتيال

أرشيفية

بدأ المسلحون الحوثيون في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتوفير التمويل اللازم لما أطلقوا عليه “التعبئة الشعبية”، بعد انطلاق عملية “عاصفة الحزم” منذ أيام معدودة، حسبما ذكرت جريدة “سبق” اليمنية.

وأعلنت حسابات رسمية لوسائل إعلام تابعة للحوثيين على كل من “فيسبوك” و”تويتر” عن فتح باب التبرعات في حساب خاص في بنك التسليف التعاوني الزراعي.

ولاقى الإعلان عن فتح باب التبرعات ردود فعل متباينة، حيث جاءت تعليقات المعارضين لها ساخرة ومنتقدة للجماعة، المدعومة من إيران، وجرى استغلال حملات التبرع لـ “التعبئة الشعبية” في عمليات نصب واحتيال وفقاً لـ قناة “سكاي نيوز”.

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