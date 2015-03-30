ضبط راكبتين حاولتا تهريب 340 ألف دولار حول جسديهما بمطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، من إلقاء القبض على راكبتين شقيقتين حاولتا تهريب 340 ألف دولار حول جسديهما لدى سفرهما إلى الإمارات بصحبة رئيس شركة يعملان بها حيث تم تحرير محضر للثلاثة وإحالتهم للنيابة .

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران الإمارات رقم 923 والمتجهة إلى دبى إشتبهت الشرطة شيماء حامد فى الراكبتين “هـ . س” و شقيقتها “هـ . س” وبتفتيشهما ذاتيا تبين وجود 340 ألف دولار حول جسديهما ، أقرتا أمام العميد محمد فوزى مشرف تأمين المبنى رقم 1 بمحاولة التهريب لصالح ” هـ . ب ” رئيس الشركة اللتى يعملان بها والموجود على نفس الطائرة ، وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للركاب الثلاثة وإحالتهم للنيابة .