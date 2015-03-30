أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط راكبتين حاولتا تهريب 340 ألف دولار حول جسديهما بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط راكبتين حاولتا تهريب 340 ألف دولار حول جسديهما بمطار القاهرة ضبط راكبتين حاولتا تهريب 340 ألف دولار حول جسديهما بمطار القاهرة

مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، من إلقاء القبض على راكبتين شقيقتين حاولتا تهريب 340 ألف دولار حول جسديهما لدى سفرهما إلى الإمارات بصحبة رئيس شركة يعملان بها حيث تم تحرير محضر للثلاثة وإحالتهم للنيابة .

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران الإمارات رقم 923 والمتجهة إلى دبى إشتبهت الشرطة شيماء حامد فى الراكبتين “هـ . س” و شقيقتها “هـ . س” وبتفتيشهما ذاتيا تبين وجود 340 ألف دولار حول جسديهما ، أقرتا أمام العميد محمد فوزى مشرف تأمين المبنى رقم 1 بمحاولة التهريب لصالح ” هـ . ب ” رئيس الشركة اللتى يعملان بها والموجود على نفس الطائرة ، وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للركاب الثلاثة وإحالتهم للنيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا