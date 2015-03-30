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محافظ المنيا يوقف المسؤول المالي بـ”ملوي الثانوية الصناعية” شهرين عن العمل

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محافظ المنيا يوقف المسؤول المالي بـ”ملوي الثانوية الصناعية” شهرين عن العمل محافظ المنيا يوقف المسؤول المالي بـ”ملوي الثانوية الصناعية” شهرين عن العمل

اللواء-صلاح-الدين-زيادة-محافظ-المنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إيقاف المسؤول المالي بمدرسة “ملوي الثانوية الصناعية” بنين لمدة شهرين عن العمل ، ولحين انتهاء التحقيقات معه ، بشأن الاستيلاء على جانب كبير من المبالغ المحصلة كرسوم من الطلاب خلال العامين الدراسيين 2013/2014،2014/2015 .

كما قرر المحافظ إحالة تقرير الرقابة المالية إلى النيابة الإدارية ،إذ أوصى التقرير بضرورة فحص ومراجعة كافة ملفات الطلاب المتقدمين على نظام العمال من الخارج وكافة الملتحقين بالمدرسة بأنظمتها المختلفة للتحقق من استيفاء كافة الرسوم ومتابعة التحصيل والتوريد، مع مراجعة جميع المستندات المنصرفة من حسابات الأنشطة المختلفة ومتابعة ما تم توريده وإضافته بالمخازن، وكذلك صرفها في الأغراض المخصصة من أجلها.

من جانبه أكد المحافظ على ضرورة التصدي للفساد بكل صوره ،مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالاستيلاء على المال العام ،مشددًا على أنه لن يتم التستر على من يتعدي على المال العام، كما طالب الشرفاء من أبناء المنيا بالقيام بالدور الرقابي المنوط بهم لكشف الفاسدين.

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