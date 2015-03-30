أستاذ طب نفسى يقدم نصائح للتخلص من إدمان الإنترنت

يعد التقدم التكنولوجى والجديد فى عالم الاتصالات وشبكات الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى، سببا فى إدمان الكثيرين للإنترنت، وخاصة الشباب منهم.

وفى هذا السياق، يشير الأستاذ الدكتور محمد غانم رئيس قسم الطب النفسى فى جامعة عين شمس، إلى أن كل شخص يبحث عن شىء يدمنه للتخلص من طاقته النفسية السلبية، فهناك من يدمن العمل أو القراءة او التحدث فى الهاتف، وأخيرا وبعد التقدم التكنولوجى أصبح إدمان الإنترنت أشهر أنواع الإدمان، فهو يلبى احتياجات الفرد، ويخلصه من توتراته الداخلية، وتكمن الخطورة فى تحول هذا الاحتياج إلى إدمان مثل المخدرات.

> تقسيم الوقت بين ما يحتاجه الفرد وما يريده، أى بين أسرته وعمله والإنترنت، فعند إعطاء كل منهم حقه، سوف يتعافى من إدمان الانترنت.

كما ينصح غانم المحيطين بمدمن الإنترنت عدم تركه وحيدا، بل يجب أن تكون أسرته بجواره، حتى لا يشعر برغبة دائمة فى الجلوس بمفرده فيصبح شخصا إنطوائيا.

وشدد غانم على أن الشخص مدمن الإنترنت يتمتع بقوة الإرادة لأنها وحدها التى تسمح له بالتخلص من هذه المشكلة.