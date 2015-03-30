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باحثون أمريكيون يطورون بلاستيك حيوى مضادا للبكتيريا من زلال البيض

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باحثون أمريكيون يطورون بلاستيك حيوى مضادا للبكتيريا من زلال البيض باحثون أمريكيون يطورون بلاستيك حيوى مضادا للبكتيريا من زلال البيض
توصل باحثون أمريكيون إلى إمكانية تطوير بلاستيك حيوى مصنوع من مصادر بروتينية مثل زلال البيض أو مصل اللبن يتمتع بخصائص كبيرة مضادة للبكتيريا.

ويرى الباحثون أن النتائج المتوصل إليها قد تؤدى فى النهاية إلى استخدامها فى المواد البلاستيكية المستخدمة فى التطبيقات الطبية مثل إلتئام الجروب، خيوط وأنابيب القسطرة .

وأوضحت الدراسة، التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "العلوم التطبيقية"، إمكانية استخدام البوليمرات أيضا فى تطوير مواد بلاستيكية حيوية لتغليف المواد الغذائية.

ونجح باحثون بجامعة "جورجيا" الأمريكية فى اختبار ثلاث مواد بلاستيكية حيوية غير تقليدية، مثل زلال البيض ومصل الألبان وبروتينات الصويا، كبدائل للمواد البلاستيكية المعتمدة على المواد النفطية التى تشكل مخاطر التلوث .

ووجدوا أن زلال البيض على وجه الخصوص وهو البروتين المتواجد فى البيض، مضادات للبكتيريا هائلة عند مزجه بمواد بلاستيكية تقليدية مثل الجلسرين .

ويهدف الباحثون إلى إيجاد سبل للحد من كمية النفط المستخدمة فى إنتاج المواد البلاستيكية التقليدية، بصرف النظر عن العثور على البلاستيك الحيوى بالكامل القابل للتحلل الحيوى.

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مصر 365