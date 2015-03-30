"ماباكلش وبتخن".. تعرف على أسباب لا تخطر ببالك لزيادة الوزن

"أنا ما باكلش وبتخن" لسان حال الكثير، ومشكلة تسبب الضيق والتوتر وتدفع أصاحبها لطريق من أثنين: إما اتباع نظما غذائية حادة تمثل خطورة على الصحة، وإما فقدان الأمل فى خسارة الوزن والإسراف فى تناول الطعام بلا ضوابط.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد أن تلك المشكلة يقع فيها الكثيرون، فهناك العديد من العادات والأسباب التى تؤثر سلبا على عملية حرق الدهون بالجسم، وبالتالى زيادة الوزن بمجرد تناول كميات قليلة من الطعام.

المسكنات والمهدئات تؤثر على حرق الدهون

>تناول المسكنات والمهدئات يؤثر على معدل الآيض ويضعفه، وهو ما يؤدى لضعف قدرة الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية، وبالتالى الإصابة بالسمنة بمجرد تناول الحصص العادية من الطعام.

وينصح خالد بضرورة عدم الإسراف فى تناول المسكنات والمهدئات لفترات طويلة، لتقليل الضرر الذى يتعرض له الجسم من جراء تناولها.

عدم ممارسة الرياضة يضعف معدل الحرق

>ممارسة الرياضة لا تعمل فقط على حرق الدهون بل تمثل عاملا تراكميا وحلا طويل المدى فى تلك العملية، فممارسة الرياضة تساعد على زيادة كتلة العضلات بالجسم، وهى التى تساهم فى تنشيط عملية حرق الدهون لفترات طويلة.

فالكتلة العضلية تدفع الجسم لتنشيط عملية الإيض وحرق الدهون، فى حين أن قلة حجم العضلات وضعفها يساهم فى تراكم الدهون بالجسم. وضعف معدل حرقها.

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