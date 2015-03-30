أعراض نقص الفيتامينات على الجسم

أعراض نقص الفيتامينات الشائعة

أعراض نقص الفيتامين وطرق تجنبها

أعراض نقص فيتامين "ب"

أعراض نقص فيتامين "سى"

أعراض نقص فيتامين "د"

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- تعرف على أهم أعراض نقص الفيتامينات فى الجسم

الفيتامينات أحد أهم عوامل بناء الجسم، لأنها تساعده على النمو وتحد من إصابته بالأمراض.> وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الجسم يحتاج للفيتامينات فى عملية البناء، ولإمداده بكل العناصر التى يحتاجها كفيتامين " ب، ج ،أ ، د"، وعند حدوث أى نقص فيها يتأثر الجسم بشكل سلبى، ويشعر المريض بالدوخة والميل للقىء وعدم القدرة على التنفس.>وأضافت الدكتورة علا، أن هذه الأعراض السابق ذكرها هى الشائعة، ولكل نوع فيتامين ناقص أعراض خاصة به، فنقص فيتامين" أ " يتسبب فى ظهور تقرحات فى الفم وجفاف فى الجلد، وينصح بتناول الأطعمة الغنية به كالحليب والجزر والخس والخوخ.>وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن نقص فيتامين "ب" يسبب عدم القدرة على التركيز، والشعور بالإجهاد والكسل، ولذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية به كالبيض والسبانخ والجزر.> أما إذا كنت تشعر بالإصابة المتكررة بأمراض الشتاء وعدم قدرة الجلد على التئام الجروح بشكل سريع، فأنت إذًا تعانى من نقص فيتامين "سى"، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به كالفراولة والجوافة والبرتقال.>وأخيرا عند شعورك بآلام فى العظام كالظهر وكثرة تساقط الشعر وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد، فأنت تعانى من نقص فيتامين "د" ، و يمكنك الحصول عليه من البيض و التعرض لآشعة الشمس وتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3 كالأسماك.