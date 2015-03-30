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الجيش الليبى يعثر على سراديب ونفقين أثناء تمشيط منطقة الصابرى ببنغازى

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الجيش الليبى يعثر على سراديب ونفقين أثناء تمشيط منطقة الصابرى ببنغازى الجيش الليبى يعثر على سراديب ونفقين أثناء تمشيط منطقة الصابرى ببنغازى
تمكنت قوات الجيش الليبى من العثور على أنفاق وسراديب أثناء تمشيط منطقة الصابري، التى يتمركز بها قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقال مصدر عسكرى اليوم الاثنين "إن قوات الجيش عثرت على نفقين فى أحد البيوت بمحور الصابرى، موضحا أن المسلحين كانوا يستخدمون النفقين لتهريب الأسلحة والذخائر".

وأضاف أن القوات تحرز تقدما كبيرا فى المحور وتقوم بتمشيط المنطقة من بقايا المسلحين والألغام لتأمين المنطقة بالكامل. وأشار إلى أن القوات تمكنت من القبض على شخص من دولة بوركينا فاسو يقاتل مع الجماعات المتشددة بالصابرى.
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