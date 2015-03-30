مسئول سعودى: تدريبات الصمصام 5 مع باكستان لرفع كفاءة القوات العسكرية

أكد مدير تدريبات " الصمصام 5 " بين القوات العسكرية السعودية والباكستانية التى انطلقت فعالياتها بالطائف العميد ركن شائح بن عبدالله القرنى ، أن التدريب يأتى امتدادا لسلسة من التدريبات المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومنها باكستان ، ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

جاء ذلك - بحسب وكالة الانباء السعودية - فى كلمته الافتتاحية لفعاليات التدريبات بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني وذلك بمركز الملك سلمان للحرب الجبلية، بميدان شمرخ شمال منطقة الباحة مؤكدا اكتمال جاهزية واستعداد جميع القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين، حيث وضعت جميع الخطط الإستراتيجية والميدانية لمراحل تنفيذه لضمان أقصى درجات النجاح .

من جانبه ، بين أقدم الضباط الباكستانيين في القوات الباكستانية العميد الركن جاويد إقبال ، أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة والأداء في القوات العسكرية فى البلدين الشقيقين ، مشيرا إلى أن باكستان تحتفظ بعلاقات عسكرية وثيقة مع المملكة ، ويقوم الجيش الباكستاني بتبادل الخبرات مع القوات العسكرية في المملكة ، مشيرا إلى ان سلسلة تمارين "الصمصام " بدأت قبل أكثر من عشر سنوات .

>