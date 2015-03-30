أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول سعودى: تدريبات الصمصام 5 مع باكستان لرفع كفاءة القوات العسكرية

Google+ Print
مسئول سعودى: تدريبات الصمصام 5 مع باكستان لرفع كفاءة القوات العسكرية مسئول سعودى: تدريبات الصمصام 5 مع باكستان لرفع كفاءة القوات العسكرية
أكد مدير تدريبات " الصمصام 5 " بين القوات العسكرية والباكستانية التى انطلقت فعالياتها بالطائف العميد ركن شائح بن عبدالله القرنى ، أن التدريب يأتى امتدادا لسلسة من التدريبات المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومنها باكستان ، ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

جاء ذلك - بحسب وكالة الانباء السعودية - فى كلمته الافتتاحية لفعاليات التدريبات بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني وذلك بمركز الملك سلمان للحرب الجبلية، بميدان شمرخ شمال منطقة الباحة مؤكدا اكتمال جاهزية واستعداد جميع القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين، حيث وضعت جميع الخطط الإستراتيجية والميدانية لمراحل تنفيذه لضمان أقصى درجات النجاح .

من جانبه ، بين أقدم الضباط الباكستانيين في القوات الباكستانية العميد الركن جاويد إقبال ، أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة والأداء في القوات العسكرية فى البلدين الشقيقين ، مشيرا إلى أن باكستان تحتفظ بعلاقات عسكرية وثيقة مع المملكة ، ويقوم الجيش الباكستاني بتبادل الخبرات مع القوات العسكرية في المملكة ، مشيرا إلى ان سلسلة تمارين "الصمصام " بدأت قبل أكثر من عشر سنوات .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية