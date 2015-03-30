محافظ قنا ​يتفقد مبنى إدارة أملاك الدولة ويتابع الحركة المرورية بوسط البلد

تفقد​​عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، خلال زيارة ميدانية قام بها لشارع القنائي، الحركة المرورية بميدان الساعة بوسط البلد وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لإعمال رفع مخلفات انهيار مبني السينما القديمة شاركه في الجولة كبار القيادات التنفيذية و المعنية بالمحافظة .

وأصدر المحافظ تعليماته للمسئولين بسرعة الانتهاء من إزالة المبنى ورفع مخلفاته تسهيلا لحركة سير السيارات بالشارع .

كما تفقد الهجان، أثناء جولته، مبني إدارة أملاك الدولة بمنطقة المساكن وأمر بصيانة وتطوير كافة المرافق به وحصر كل ما يتطلب من مستلزمات كما استمع إلي عدد من شكاوي و طلبات الموظفين كما صرح بانه جاري التنسيق مع شركة الصعيد للنقل لتوفير مجموعة من الأتوبيسات تخدم خط الجامعة بما فيه إدارة أملاك الدولة تيسرا علي موظفين كما وجه المحافظ تعليماته للمسئولين بسرعة رصف وتشجير شارع الجامعة ومعالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة .