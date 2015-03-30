بالفيديو.. ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 15 ألف لتر وقود بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سائق لقيامه بتجميع 6000 لتر سولار على السيارة لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 1504/2015 جنح مركز وادى النطرون.

كما تم ضبط صاحب محطة وقود بقرية توفيق الحكيم / مركز حوش عيسى لقيامه بالتصرف فى 5000 لتر بنزين 80، و10000 لتر سولار ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر5536/2015 جنح مركز حوش عيسى.

كما نجح ضباط إدارة شرطة التموين بالبحيرة باستهداف محطة وقود طاقة الكائنة بطريق وادى النطرون – العلمين دائرة قسم شرطة غرب النوبارية حيث وردت معلومات تفيد قيام "إبراهيم ط إ" صاحب المحطة بتزوير رخصه للمحطة منسوب صدورها للوحدة المحلية لمجلس مدينة وادى النطرون والتقدم بها للإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة واستخرج من خلالها سجل 21 بترول.

وبناءً عليه قام بصرف كميات من المواد البترولية المدعمة من شركة طاقة للمواد البترولية من شهر يونيو لسنة 2012 حتى تاريخه باسم المحطة وقيامه بالتصرف فى تلك الكميات وبيعها بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعة.

وبالاستعلام من الشركة عن الكميات المنصرفة حتى نهاية شهر فبراير 2015 تبين أنها كمية وقدرها 00 134655 لتر سولار، 1208000 لتر بنزين 92، 17000 لتر بنزين 95 بإجمالى كمية وقدرها 500،690،14 لتر مواد بترولية.

تم ضبط "جاب الله ف ج" بالمحطة وبمواجهته قرر أن المحطة ملك "إبراهيم ط إ" وبسؤال مدير الإدارة الهندسية ورئيس قسم التراخيص بمجلس مدينة وادى النطرون أفادا بعدم حصول المحطة المشار إليها على أى تراخيص من المجلس وأن الترخيص موضوع الواقعة مزور وغير صادر من المجلس.

وباستدعاء السيدة منى محمد مختار الجنبيهى " مسئول المواد البترولية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة أفادت بأن المتهم سالف الذكر تقدم بصوره ضوئية لرخصة لمحطة وقود سيارات طاقه المشار إليها وتحصل من خلالها على سجل 21 بترول وتحرر المحضر 1363/2015 جنح قسم غرب النوبارية.