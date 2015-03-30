مباحث الضرائب تضبط 17 حالة تهرب ضريبى بقيمة 45 مليون جنيه خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كل أشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية، ففى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات تم ضبط 17 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستنديًا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 45,764,023 جنيها.

وفى مجال التهرب الجمركى تم ضبط 4 سيارات لمخالفاتهم شروط الإفراج الجمركى قدرت قيمة الرسوم والغرامات المستحقة على سيارة من بمبلغ ( 2,374 ) وجارٍ عرضهما على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليهما.

كما تمكنت الحملات فى مجال الضرائب العقارية والملاهى، من ضبط 22 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.