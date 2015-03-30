ضبط 183 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، بهدف الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة، والتى تمت بالاشتراك مع كافة إدارات التموين بمديريات الأمن، عن ضبط 183 ألفا و285 لتر بنزين وسولار وضبط1881 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء.

ونجحت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فى ضبط 10 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 974 أسطوانة وضبط 4 قضايا مواد بترولية "سولار، بنزين" 112600 لتر، وتمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط قضيتين "أسطوانات بوتاجاز" بمضبوطات بلغت 6 أسطوانات وضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 10 لترات، وفى الجيزة تم ضبط 14 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 169 أسطوانة وضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 500 لتر، وفى القليوبية تم ضبط قضيتين "سولار، بنزين" 13500 لتر.

كما نجحت شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد فى ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 16 أسطوانة) وضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 2000 لتر، وفى الإسماعيلية تم ضبط قضيتين "أسطوانات بوتاجاز" بمضبوطات بلغت 19 إسطوانة، وفى الشرقية تم ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 37 أسطوانة وضبط قضيتين "سولار، بنزين" 20000 لتر، وفى المنيا تم ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 12 أسطوانة وضبط 2 قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 4160 لترا.

وفى الدقهلية تمكنت شرطة التموين من ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 80 أسطوانة وضبط 3 قضايا مواد بترولية "سولار، بنزين" 2360 لتر وفى بنى سويف تم ضبط 2 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 40 أسطوانة وضبط قضيتين "سولار، بنزين" 6500 لتر، وفى أسيوط تم ضبط 3 قضايا مواد بترولية "سولار، بنزين" 2250 لتر، وفى الفيوم تم ضبط 5 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 130 أسطوانة، وفى قنا تم ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 24 أسطوانة وفى أسوان تم ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 6 أسطوانات وضبط قضيتين "سولار، بنزين" 880 لتر.

وتمكنت شرطة التموين فى الأقصر من ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 15 أسطوانة وضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 1125 لتر وفى الوادى الجديد تم ضبط 3 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 16 أسطوانة وفى البحر الأحمر تم ضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 1000 لتر وفى المنوفية تم ضبط 2 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 110 أسطوانات) وضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 4000 لتر، وفى البحيرة تم ضبط قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 35 أسطوانة وضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 3000 لتر، وفى الغربية تم ضبط 4 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 192 أسطوانة وضبط 3 قضايا مواد بترولية "سولار، بنزين" 6400 لتر، وفى الإسكندرية تم ضبط قضية مواد بترولية "سولار، بنزين" 3000 لتر.