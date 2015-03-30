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تأجيل محاكمة أمين نقابة محامى شمال القاهرة لاعتدائه على ضابط إلى 27 إبريل

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تأجيل محاكمة أمين نقابة محامى شمال القاهرة لاعتدائه على ضابط إلى 27 إبريل تأجيل محاكمة أمين نقابة محامى شمال القاهرة لاعتدائه على ضابط إلى 27 إبريل
قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة الأمين العام لنقابة محامى شمال القاهرة أبو العلا مكى، بتهمة التعدى على ضابط شرطة لجلسة 27 أبريل المقبل، لضم دفتر أحوال القسم عن الأيام التى شهدت الواقعة.

وكان عدد كبير من المحامين قد حضروا الجلسة منذ صباح اليوم الاثنين، لإعلان تضامنهم مع أبو العلا مكى، حيث امتلأت القاعة بهم وكان من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور.
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