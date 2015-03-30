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اليوم.. سماع شهود الإثبات بإعادة محاكمة 4 متهمين بـ"مذبحة كرداسة"

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اليوم.. سماع شهود الإثبات بإعادة محاكمة 4 متهمين بـ"مذبحة كرداسة" اليوم.. سماع شهود الإثبات بإعادة محاكمة 4 متهمين بـ"مذبحة كرداسة"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الاثنين، سماع شهود الإثبات بإعادة محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، بعد أن قضت المحكمة بإعدامهم غيابيًا.

وأمرت المحكمة فى الجلسة السابقة بضبط وإحضار شاهد الإثبات عاطف على حسن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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مصر 365