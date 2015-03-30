ضبط 17 قطعة سلاح بدون ترخيص وتحرير 1850 مخالفة مرورية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا اليوم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص، حيث تم ضبط 17 قطعة سلاح عبارة عن 2 بندقية آلية و1 مسدس و7 بنادق خرطوش و7 فرد محلى الصنع بالإضافة إلى 41 طلقة متنوعة بحوزة 16 متهما بالمنيا.

كما تم ضبط 3 متهمين هاربين من أحكام قضائية ومطلوبين أمام النيابة فى قضايا سرقة بالإكراه وسلاح.

كما تمكنت الحملة من ضبط كل من سيد. م 42 سنة حارس أمن من ملوى وبحوزته لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن 5 كيلو جرامات ومحمد. ط 65 سنة فلاح من ديرمواس، وبحوزته 180 قرصا لعقار الإبتريل المخدر بقصد الإتجار.

كما تمكنت الحملة من ضبط 275 مخالفة شملت 23 غرامة فورية و47 محضر إشغال طريق و179 إزالة إدارية فورية و27 بائعا جائلا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1850 مخالفة مروية عبارة عن 46 دراجة بخارية و5 سيارات و722 مخالفة دراجة بخارية و1077 مخالفة سيارات.

وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة، للمواد المخدرة، تم فحص عدد 26 عينة، أسفرت عن إيجابية 4 عينات تعاطى للمواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات.