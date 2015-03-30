ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط وأفراد شرطة بغرض سرقة المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث، بأنه أثناء مرور كل من إيهاب على عبدالتواب أمين شرطة سرى، ورقيب شرطة عرفات محمد عبدالعزيز من قوة قسم ثان شبرا الخيمة، المعينين بخدمة المرور أعلى الطريق الدائرى- دائرة القسم، شاهدا شخصين برفقتهما سيارة يستقلها آخران يقومان بتفتيش بعض المارة، وحال الاقتراب منهما فروا هاربين بالسيارة حوزتهم، بينما قام الآخران بالقفز من اعلى الطريق الدائرى بالأراضى الزراعية المجاورة للطريق فقاما بمطاردتهما حتى تمكنا من ضبطهما وتبين أنهما كل من خالد س ط 31 سنة عاطل وبحوزته جهاز لاسلكى، وعصام ر ح 22 سنة عاطل وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخليه برتبة رائد.

وبسؤال المجنى عليه محمد ع أ 51 سنة فنى معمل بالطب البيطرى، قرر أنه حال عودته من مطار القاهرة متوجها لمحل إقامته وبرفقته آخرون استوقفتهم سيارة بداخلها أربعة أشخاص ترجل منها المتهمان المضبوطان، مدعيين أنهما من رجال الشرطة، وقاما بتفتيشهم بغرض الاستيلاء على متعلقاتهم، وأثناء ذلك حضر فردا الشرطة المذكوران، وقاما بضبطهما، بينما تمكن الآخران من الهرب بالسيارة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين الهاربين والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8079 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.