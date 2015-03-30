ضبط 291 قطعة سلاح و11 تشكيلا عصابيا و47 سيارة مسروقة خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 72 قطعة سلاح نارى عبارة عن 8 بندقية آلية و25 بندقية خرطوش و2 طبنجة و37 فرد محلى الصنع و187 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 211 قطعة سلاح أبيض .

>ونجحت الحملات فى ضبط 176 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 22,667 كيلو و459 شجيرة، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,273 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,115 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 30 جراما و8858 قرص مخدر .

كما تم ضبط 11 تشكيلا عصابيا ضموا 28 متهما ارتكبوا 26 حادث سرقة متنوعة وضبط 39 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و6 مراقب هارب وضبط 8 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وضبط بحوزتهم فرد محلى الصنع و7 قطع سلاح أبيض وضبط 595 دراجة بخارية مخالفة وضبط 47 سيارة مُبلغ بسرقتها .