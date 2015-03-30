أميرة دخلت مستشفى القنايات لتلد فخرجت مصابة بعاهة مستديمة

تعيش "أميرة.م" البالغة من العمر 28 عاما، مأساة حقيقة بعد تجربتها المريرة داخل مستشفى القنايات العام بمحافظة الشرقية، لكى تضع مولدها الثانى، لكنها خرجت فى غيبوبة تامة تسببت لها فى عاهة مستديمة أعجزتها عن الحركة والكلام، بعد ما قام طبيب تخدير بإعطائها جرعة زائدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية بالمستشفى. بلاغ من الزوج لقسم شرطة القنايات يتهم طبيب التخدير بالإهمال

>ترجع أحداث القضية رقم 222 لسنة 2015 جنح قسم القنايات، عندما تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، يفيد ببلاغ من باسم عزت إبراهيم زوج المجنى عليها "أميرة.م.م" 28 سنة ربة منزل عندما دخلت مستشفى القنايات العام، لإجراء عملية ولادة قيصرية، وبعد أن دخلت غرفة العمليات وتمت الولادة وخرج الجنين بصحة جيدة، تم تحويل المجنى عليها بعد الولادة مباشرة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى بقسم العناية المركزة، واتهم زوج المجنى عليها طبيب التخدير بالمستشفى بالإهمال الطبى. إصابة المجنى عليها بتلف بخلايا بالمخ وعاهة مستديمة

>وتبين من التحريات أن الطبيب المشكو فى حقه لم يتبع الإجراءات الطبية المعمول بها فى مثلك تلك الحالات، ما تسبب فى حدوث عاهة مستديمة للمجنى عليها، متمثلة فى تلف خلايا المخ وحدوث خلل بالتوتر العضلى المتمثل فى عدم الاستجابة للأوامر الصوتية سواء بالفعل أو اللفظ، وإصابتها بتيبس وضمور شديد بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية فضلا عن عدم تحكمها بالإخراج وتغذيتها عن طريق "الرايل" وتقدر نسبة الإصابة بـ100%. الطبيب ينكر ما نسب إليه من اتهام

>وبسؤال الطبيب المشكو فى حقه فى تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وأقر بأنه قام بإعطاء المجنى عليها، عقار الأفدرين مرتين قبل إجراء العملية أثناء التخدير النصفى لها، ومرة ثانية عند معانة المجنى عليها بصعوبة التنفس وتباطؤ بضربات القلب أثناء إجراء العملية، وقرر أن سبب حدوث إصابتها أنه تم نقلها من مستشفى القنايات، إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، دون موافقته نتيجة ضغط من أهل المجنى عليها، وبسبب المدة الزمنية المستغرقة من مستشفى القنايات إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

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شبكةعيونالإخبارية

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