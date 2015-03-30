أول إبريل.. تشغيل غرف عناية مركزة وحضانات بمستشفى الحسينية فى الشرقية

أعلن الدكتور عصام عبد الله عامر وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن أول إبريل سيتم تشغيل العناية المركزة فى مستشفى الحسينية المركزى، بعد أن تم التعاقد مع أساتذة من جامعة قناة السويس لتشغيلها وتدريب الأطباء بها وكذلك تشغيل 3 حضانات تنفس صناعى من عدد 16 حضانة أطفال مبتسرين فى خلال أسبوعين بعد تدريب الأطباء عليها.

جاء ذلك خلال زيارته أمس للمستشفى رافقه فيها الدكتور أحمد خطاب مدير الرعاية الأساسية بالمديرية لمتابعة سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة مثل ( الاستقبال – العناية المركزة – الغسيل الكلوى – الأطفال – الحضانات ) والاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية للمرضى.

وقام الدكتور عصام عبد الله عامر وكيل وزارة الصحة بعد ذلك بعقد اجتماع مع الأطباء ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى والدكتور عبد العزيز الرمادى مدير المستشفى والدكتور مصطفى السيد مدير الإدارة الصحية بالحسينية.

وأكد الدكتور عصام عبد الله عامر وكيل وزارة الصحة على ضرورة تطوير العمل بالمستشفى حيث سيتم تطوير الدور الثانى بالمبنى القديم وتخصيصه للغسيل الكلوى لوجود 108 مرضى يقوم بالغسيل الكلوى وعدد الماكينات 32 ماكينة فقط بالمستشفى.

وأكد الدكتور عصام عبد الله عامر وكيل وزارة الصحة على عمل الأجهزة التى تم شرائها حديثاً بقسم الاستقبال مثل ( جهاز الصدمات – رسم القلب ) بحالة جيدة، وفى نهاية الزيارة كلف وكيل الوزارة رؤساء الأقسام بعمل خطة لتطوير أقسام المستشفى وكلف مدير المستشفى بعمل المقايسات الخاصة بالتطوير وإرسالها للمديرية لتوفير الاعتماد المالى لها على وجه السرعة.

كما تفقد الدكتور عصام عبد الله عامر وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بتانيس بصان الحجر وأشاد بحسن سير العمل ونظافة الوحدة حيث تقوم بخدمة 8540 مواطنا ويتوفر بها إمكانيات عديدة من أشعة تليفزيونية ومستلزمات وأدوية الطوارئ وجميع خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والأعمال الوقائية وهى مجهزة لاعتمادها لطب الأسرة والجودة بها ويوجد بها عيادات طب أسرة 1، 2 وعيادة أسنان ومعمل دم وطفيليات وعيادة طوارئ ونادى أسرة مجهزة جيداً للتوعية الصحية.