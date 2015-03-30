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الرئيس السيسى يستقبل اليوم زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى

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الرئيس السيسى يستقبل اليوم زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى الرئيس السيسى يستقبل اليوم زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى
صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل اليوم الاثنين، فولكر كاودر زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى.

ومن المقرر أن تتناول المقابلة سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين وألمانيا، والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية، والاستعدادات للزيارة المقبلة التى يعتزم الرئيس السيسى القيام بها لبرلين تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

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