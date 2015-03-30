بالصور.. أسماء 12 من ضحايا حادث تصادم طريق سوهاج البحر الأحمر

وأسماء الضحايا فى الحادث:

حصل اليوم السابع على أسماء المتوفين فى حادث تصادم طريق سوهاج البحر الأحمر عند علامة الكليو 85 والذى خلف وراءه 16 جثة و7 مصابين عقب تصادم وقع بين 3 سيارات على الطريق.>إبراهيم على عبد الرحيم البدارى ويقيم محافظة أسيوط، وميخائيل أبادير جون ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وإيمان عبد المنعم حسن ويقيم بمركز صدفا أسيوط، وحمام جودة عبد اللاه ويقيم بناحية قرية بجهورة بنجع حمادى قنا، وآدم عبد النبى محمود مركز صدفا محافظة أسيوط، وعبد الله محمود مغازى ويقيم الغنايم محافظة أسيوط، وعبد اللاه سعيد عبد الله سائق ويقيم محافظة بنى سويف، وحسام أحمد على ريان ويقيم مركز صدفا أسيوط، وعبد النبى محمود حسن ويقيم صدفا أسيوط، ومحمد ناصر عبد العال ويقيم كوم العرب طما سوهاج، ومحمد أبو الفتوح محمد سالم ويقيم بهتيم شبرا الخيمة القليوبية، وأحمد على أحمد عبد الرحيم سائق ويقيم كوم العرب طما سوهاج، و4 جثث لم يتم التعرف عليهم بعد.

وقد قامت مديرية الصحة بتوزيع الجثامين على المستشفى الجامعى 5 جثامين مستشفى أخميم المركزى 3 جثامين ومستشفى سوهاج التعليمى 3 جثامين ومعهد الأورام 3 جثامين ومستشفى سوهاج العام حالتين.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر بين عدد 3 سيارات ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الحادث العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص رقم 11874 أجرة سوهاج، وسيارتى نقل "189 ا.ج.ق" و"4823 و.س.ح"، حيث أدى الحادث إلى وفاة عدد 16 وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كلية الطب بجامعة سوهاج، وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفيات "أخميم ـسوهاج العام سوهاج التعليمى مستشفى الجامعة".

كما قامت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية بسوهاج، بالدفع بعدد 2 سيارة من بينهما سيارة إنقاذ للمشاركة فى رفع وانتشال الجثامين والمصابين خاصة سقوط السيارات بمنحدر أسفل الطريق، كما قامت هيئة الإسعاف بإرسال عدد 9 سيارات إسعاف لمنطقة الحادث لنقل المصابين والجثامين للمستشفيات المختلفة.

ومن جانبه قام اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، بتفقد حالة المصابين داخل مستشفى سوهاج الجامعى وتعيين الخدمات اللازمة.

وأصدر مدير أمن سوهاج تعليماته المشددة بتأمين نقل الجثث إلى ذويهم، بالإضافة إلى المساهمة فى إنهاء إجراءات خروج الجثامين من المستشفيات وتسليمها لذويهم بعد صدور قرار نيابة أخميم بالتصريح بدفن الجثامين وتشكيل فريق من نيابة أخميم يضم المستشار خالد فتحى وكيل النيابة الكلية بجنوب سوهاج، ومحمد عبد العليم مدير نيابة أخميم، والحسن فنجرى وعلى مازن ومحمد عبد الله وكلاء نيابة أخميم، وذلك للانتقال إلى موقع الحادث ومعاينته.



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مدير أمن سوهاج ووكيل وزارة الصحة والمحافظ بمستشفى سوهاج الجامعى

سيارات الإسعاف أثناء نقلها للضحايا لمستشفيات سوهاج

رئيس مباحث قسم ثان سوهاج المقدم عمر مهران بمستشفى سوهاج الجامعى

الأهالى ينتظرون استخراج أحد الضحايا من الإسعاف

مستشفى سوهاج الجامعى يستقبل المصابين بالحادث

الدكتور أيمن عبدالمنعم بمكان الحادث

إحدى السيارات التى تحطمت فى الحادث

السيارة النقل المحطمة فى الحادث على طريق سوهاج البحر الأحمر

محافظ سوهاج يطلع المسئولين على الوضع بمكان الحادث

اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية والعميد حسين حامد يتفقد حالة المصابين

المحافظ والحكمدار يتفقدان حالة المصابين بمستشفى سوهاج الجامعى

اللواء إبراهيم صابر والمحافظ أثناء دخولهم مستشفى سوهاج الجامعى

مدير الأمن والحكمدار والمحافظ بمستشفى سوهاج الجامعى

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