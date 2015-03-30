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إطلاق برنامج فعاليات ملتقى الأشبال والفتيات الثاني في عجمان

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إطلاق برنامج فعاليات ملتقى الأشبال والفتيات الثاني في عجمان إطلاق برنامج فعاليات ملتقى الأشبال والفتيات الثاني في عجمان

أطلقت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية برنامج فعاليات ملتقى الأشبال والفتيات الثاني لهذا العام التي شهدت إقبالاً كبيراً من جميع طلبة وطالبات إمارة عجمان، إذ يشمل ملتقى الأشبال الثاني مجموعة من الفعاليات التي تتضمن كرة القدم ودورات حفظ القرآن الكريم والسباحة والتايكواندو، كما يشتمل ملتقى الفتيات الثاني على مجموعة من الفعاليات التي تتكون من المرسم الحر وفتافيت وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وفعالية لمسات وأعمال يدوية وأنشطة متنوعة الذي يستمر حتى الحادي عشر من شهر أبريل المقبل.

 وقال سيف إبراهيم النعيمي، المدير العام للجمعية، إن برنامج الملتقى الثاني يختلف عن غيره من البرامج بشكل عام، حيث يغطي جميع مناطق إمارة عجمان، ويهدف إلى احتواء أكبر شريحة من طلبة وطالبات المدارس، ويمزج بين الترفيه والمتعة والفائدة العلمية، من خلال برامجه المتنوعة التي تجمع بين الأنشطة الرياضية والتراثية والثقافية والاجتماعية، حيث شهد الملتقى السابق عدداً مقدراً من الطلبة، وتجاوز عدد المشاركين منهم 79 طالباً، وعدد المشاركات من البنات 71 طالبة، وجميعهم استفادوا من الأنشطة والبرامج المعدة لهم.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد ومفيد، حيث شكلت لجنة مختصة لإعداد الملتقى، كما ستقوم اللجنة في ختام الملتقى بتقديم تقرير شامل عن الإيجابيات والسلبيات، لتعمل الجمعية بناء عليه على تلافي الأخطاء لاستمرار برامجها وتطويرها، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذا الملتقى هو العمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى تقديم خدمة برامجية متكاملة تستثمر المواهب من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والاجتماعية والعلمية والدورات التدريبية الهادفة، وورش العمل والندوات والمحاضرات والمسابقات، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والرياضي للطلبة.

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