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"التضامن": بدء تسجيل بيانات المستفيدين من مساعدات "تكافل وكرامة" بالأقصر

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"التضامن": بدء تسجيل بيانات المستفيدين من مساعدات "تكافل وكرامة" بالأقصر "التضامن": بدء تسجيل بيانات المستفيدين من مساعدات "تكافل وكرامة" بالأقصر
أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء تسجيل بيانات كبار السن والمعاقين المستفيدين من مساعدات الشهرية لبرنامج "تكافل وكرامة" بمحافظة الأقصر، حيث يتضمن البرنامج مساعدة الفئات الفقيرة، وكذلك كبار السن من 65 عامًا فأكثر أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة، لافتة إلى أنه من المستهدف مساعده 3 ملايين مستفيد ضمن البرنامج خلال السنوات المقبلة.

تسجيل بيانات المستفيدين فى سوهاج وأسيوط


>وأوضحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تسجيل بيانات المستفيدين حتى الآن فى 5 مراكز بمحافظة أسيوط، وهى البدارى والغنايم وساحل سليم وصدفا وأبو تيج، إضافة إلى 3 مراكز فى محافظة سوهاج، وهى ساقلتة وطهطا وجهينة، لافتة إلى أنه تم تدريب 265 أخصائيًا فى محافظتى أسيوط وسوهاج، وأنه جارٍ تسجيل بيانات المستفيدين حاليًا فى محافظة الأقصر على كيفية ملء الاستمارات للمستفيدين، وكيفية التأكد من استحقاقهم للمساعدات، وأنه تم تسليمهم أجهزة "تابلت"، لتمكنهم من تسجيل بيانات المستحقين للمساعدات، توعية مجتمعية لتسجيل بيانات المواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بالاتفاق مع البنك الدولى للحصول على 400 مليون دولار للمساهمة فى تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، الذى يهدف إلى صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين، خاصة بعد قيام وزارة المالية بتحويل مبلغ 200 مليون جنيه كدفعة أولى لتمويل البرنامج، وأن البنك الدولى لن يحصل على فوائد عن هذه المبالغ فى الخمس سنوات الأولى.

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