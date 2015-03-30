مدير أمن السويس: لن نسمح بأى فوضى خلال مباراة الزمالك والداخلية اليوم

قال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إنه لن يسمح بأى خروج عن النص أو أحداث فوضى خلال مباراة الزمالك والداخلية، المقرر إقامتها اليوم الإثنين على استاد السويس، فى أولى مباريات الدورى الممتاز بعد عودته .

وأوضح مدير الامن لـ "اليوم السابع"، أنه وجه القوات التى ستقوم بتأمين المباراة بتشديد إجراءات التأمين والحراسة قبل وأثناء وبعد المباراة.

وأشار إلى أنه قام بتفقد الأوضاع التأمينية للفريقين فى مقر إقامتهما بالفنادق، والتأكد من عدم وجود أى شكاوى، وتذليل كل العقبات أمامهما.

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